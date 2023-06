Skandal nach Europa-League-Finale: Schiedsrichter Taylor mit Familie von Rom-Fans attackiert

Budapest. Eklat nach dem Endspiel in der Europa League zwischen dem FC Sevilla und AS Rom. Schiedsrichter Taylor wurde am Flughafen angegriffen.

Die Abreise aus Budapest wurde für Schiedsrichter Anthony Taylor zu einem Alptraum. Am Tag nachdem er in der Hauptstadt Ungarns das Finale in der Europa League zwischen dem FC Sevilla und AS Rom (4:1 n.E.) gepfiffen hatte, bekam er die Wut einiger italienischer Fans zu spüren. Diese hatten Taylor offensichtlich ähnlich wie Roms Trainer Jose Mourinho als Hauptschuldigen für die Endspiel-Niederlage ausgemacht. Taylor, der in Begleitung seiner Familie war, wurde am Flughafen von zahlreichen wütenden Fans belagert und attackiert.

Europa League: Stuhl fliegt in Richtung von Taylor und seiner Familie

Eine Wasserflasche und sogar ein Stuhl flogen in seine Richtung. Polizisten verhinderten, dass er körperlich angegangen wurde. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen die skandalösen Szenen.

„Wir sind entsetzt über die ungerechtfertigten und verabscheuungswürdigen Beschimpfungen, die gegen Anthony und seine Familie gerichtet wurden“, teilte die Profi-Schiedsrichter-Vereinigung der englischen Premier League am Donnerstagabend mit.

Roms Star-Trainer Jose Mourinho hatte die Hetzjagd gegen Schiedsrichter Taylor zuvor befeuert. Mit einer wüsten Beschimpfung reagierte er auf die Niederlage der AS Rom, seine erste in einem europäischen Finale. In einem Video ist zu hören, wie der Portugiese nach dem 4:1-Sieg der Spanier im Elfmeterschießen im Parkhaus der Puskas-Arena den in den Nähe befindlichen Referee als „verdammte Schande“ bezeichnet. Mourinho droht eine Strafe durch die Europäische Fußball-Union UEFA.

Der Engländer hatte in der 75. Minute eine Elfmeter-Entscheidung gegen die Andalusier nach einer Videoüberprüfung wieder zurückgenommen. Während der Partie hatte Mourinho auch vehement einem Platzverweis für Sevillas argentinischen Mittelfeldspieler Erik Lamela gefordert.

Niederlage für Jose Mourinho "ungerecht"

Schiedsrichter Taylor aus England habe „spanisch gewirkt“ und zu viele Gelbe Karten verteilt, moserte Mourinho. Sevillas Erik Lamela hätte nach Meinung des Portugiesen sogar noch eine Gelbe Karte mehr sehen müssen und demnach im Elfmeterschießen nicht mehr antreten dürfen. Insgesamt fühle sich die Niederlage „ungerecht“ an, sagte er. (fs mit dpa)