Medien: Arsenal zeigt großes Interesse an Gündogan

Di., 23.05.2023, 10.23 Uhr

Der FC Arsenal zeigt offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung von Kapitän Ilkay Gündogan vom englischen Meister Manchester City. Wie The Athletic und die Times übereinstimmend berichten, soll der 32 Jahre alte Fußball-Nationalspieler nach London gelockt werden. Gündogans Vertrag bei City läuft am Saisonende aus.

