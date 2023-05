Dritter Sieg in Serie: Deutschland hat WM-Viertelfinale vor Augen

So., 21.05.2023, 18.23 Uhr

Nach dem dritten Sieg in Folge haben die deutsche Eishockey-Nationalspieler das WM-Viertelfinale dicht vor Augen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang nach anfänglichen Schwierigkeiten Aufsteiger Ungarn im vorletzten Vorrundenspiel mit 7:2 und kletterte auf den vierten Tabellenplatz in der Gruppe A. Letzter Gegner in der Vorrunde ist am Dienstag Frankreich. Mit dem Einzug in die K.o.-Runde könnte das deutsche Team im besten Fall auch schon das Direktticket für Olympia 2026 lösen.

