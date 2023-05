Live! 1:1! Freiburg gleicht vor der Pause gegen den VfL aus

Köln. Der VfL Wolfsburg will den neunten Titel in Folge, der SC Freiburg die Sensation: Um 16.45 Uhr beginnt das Finale der Frauen um den DFB-Pokal.

Alexandra Popp rutscht Richtung Ball und zwingt so eine Freiburger Gegenspielerin zum Eigentor zum 1:0 für Wolffsburg im Finale um den DFB-Pokal

Die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg gehen angeführt von Alexandra Popp als Kapitänin ins DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg. Trainer Tommy Stroot setzt in seiner Startformation in Köln zudem auf die Vize-Europameisterinnen Merle Frohms, Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch, Lena Oberdorf und Svenja Huth. Zunächst auf der Bank nimmt die polnische Torjägerin Ewa Pajor Platz.

Hier geht es zum Live-Ticker

Beim Sport-Club trägt Mittelfeldspielerin Hasret Kayikci die Kapitänsbinde. Im Tor vertraut Freiburgs Trainerin Theresa Merk wie erwartet auf die Kanadierin Gabrielle Lambert, die die am Knie verletzte Lena Nuding ersetzt.

Die Favoritinnen aus Wolfsburg haben den neunten Pokal-Triumph nacheinander im Visier. Der SCF spielt als Außenseiter um den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Bei einem weiteren Erfolg würden die VfL-Fußballerinnen den 1. FFC Frankfurt (9) übertrumpfen und wären alleinige Rekordsiegerinnen. Wolfsburg steht am 3. Juni in Eindhoven auch im Finale der Champions League gegen den FC Barcelona. Freiburg hatte 2019 sein bisher einziges Pokalfinale verloren - mit 0:1 gegen Wolfsburg.

Die Aufstellungen

Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf, Roord - Huth, Blomqvist, Jonsdottir - Popp. - Trainer: Stroot

Freiburg: Lambert - Karl, Steuerwald, Stegemann, Müller - Kayikci, Felde, Minge - Steinert, Hoffmann, Kolb. - Trainerin: Merk

Der VfL Wolfsburg ist heute der große Favorit, die Übermannschaft aus der Autostadt steht auch im Champions-League-Finale Allerdings hat man mit einem 0:4 in der Liga gegen Frankfurt wohl das Triple verschenkt, vier Punkte Vorsprung sollten Bayern München zur Meisterschaft reichen. Dennoch darf diese Niederlage als Ausrutscher bezeichnet werden, wettbewerbsübergreifend sieben Spiele blieb man zuvor nämlich ungeschlagen. Über Gütersloh, Nürnberg, Köln und Bayern gelangte der VfL in dieses Finale. Dazu kommt noch ein beeindruckender Wert: Das letzte DFB-Pokalspiel verlor Wolfsburg am 16. November 2013, wird diese Serie heute fortgeführt?