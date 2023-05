Rekordkulisse: 40.000 Tickets für Frauen-Pokalfinale in Köln verkauft

Di., 16.05.2023, 14.53 Uhr

Die Rekordkulisse beim DFB-Pokalfinale der Frauen am Donnerstag zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg nimmt immer größere Dimensionen an. Für das Endspiel in Köln sind bereits 40.000 Tickets abgesetzt, wie der DFB am Dienstag bekannt gab.

