Kainz: Meisterkampf "für uns nicht wirklich relevant"

Di., 16.05.2023, 14.54 Uhr

Der 1. FC Köln könnte im engen Meisterrennen der Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag den FC Bayern München stoppen. Florian Kainz legt den Fokus aber zunächst einmal auf das nächste Spiel. Am Samstag steht für den Österreicher eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte Bremen an.

Video: Sport