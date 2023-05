Asien-Tour: Bayern testet gegen City und Liverpool

Di., 16.05.2023, 12.24 Uhr

Der FC Bayern München testet auf seiner Asien-Reise in der Sommervorbereitung gegen Manchester City und Jürgen Klopps FC Liverpool. Das teilten die japanische J-League sowie die Reds am Dienstag mit. In Japan waren die Münchner zuletzt 2008 mit ihrem Profiteam zu Gast, in Asien 2017 - damals in China und Singapur.

