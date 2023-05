Pogba schon wieder verletzt: "Es tut uns allen leid"

Mo., 15.05.2023, 14.24 Uhr

Erster Startelfeinsatz in dieser Saison - und schon ist es wieder passiert: Die Verletzungsmisere von Ex-Weltmeister Paul Pogba hält an. Der 30-jährige Franzose musste beim 2:0 von Juventus Turin gegen US Cremonese frühzeitig und unter Tränen vom Feld.

Video: Sport