Alcaraz wieder Nummer 1 der Tenniswelt

Sa., 13.05.2023, 20.23 Uhr

Spaniens Tennis-Sensation Carlos Alcaraz wird am Montag wieder als Nummer eins der Weltrangliste geführt. Alcaraz gewann sein Auftaktspiel in Rom gegen Landsmann Ramos-Vinolas souverän mit 6:4, 6:1 und löst den 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic damit wieder an der Spitze des Rankings ab.

