0:1 in Rom: Bayer hofft auf "spezielle Nacht" im eigenen "Hexenkessel"

Fr., 12.05.2023, 10.53 Uhr

Trotz der 0:1-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom gibt sich Bayer Leverkusen kämpferisch. Für Lukas Hradecky war die knappe Pleite "keine Katastrophe", zudem setzt der Kapitän auf den "Hexenkessel" im Rückspiel im eigenen Stadion. Auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und Trainer Xabi Alonso glauben an einen positiven Ausgang beim Rückspiel in der BayArena.

