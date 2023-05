NFL-Auftakt: St. Brown fordert mit Detroit den Meister

Do., 11.05.2023, 18.23 Uhr

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown tritt im Auftaktspiel der neuen NFL-Saison am 7. September mit den Detroit Lions bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs an. Das Kickoff Game findet an einem Donnerstag statt. Zuvor hatte die Football-Liga bekannt gegeben, dass im Herbst zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt stattfinden werden.

Video: Sport