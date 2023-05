Frankfurt: Hellmann lässt Glasners Zukunft offen

So., 07.05.2023, 14.23 Uhr

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Zukunft von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt über das Saisonende hinaus offengelassen. Der Klub müsse sich mit der Frage beschäftigen: "Sind wir in einer Form in der Bundesliga, die zukunftsweisend ist? Die Eintracht steht zwar im DFB-Pokal-Finale, in der Liga warten die Hessen aber seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Video: Sport