NBA: Schröder mit Lakers auf Halbfinalkurs, Rückschlag für Hartenstein

So., 07.05.2023, 10.23 Uhr

Dennis Schröder liegt mit den Los Angeles Lakers in der NBA wieder auf Kurs Halbfinale. Gegen Meister Golden State Warriors gelang ein deutlicher Sieg, wodurch die Lakers in der Best-of-seven-Serie mit 2:1 führen. Im anderen Play-off-Viertelfinale kassierten die New York Knicks um Isaiah Hartenstein gegen Miami Heat eine Niederlage und liegen 1:2 hinten.

Video: Sport