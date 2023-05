Kämna bei Giro-Auftakt auf Platz 22 - Evenepoel in Rosa

Radprofi Lennard Kämna hat im Auftaktzeitfahren des 106. Giro d'Italia die Top-Ten-Plätze verpasst.

Der 26-Jährige wurde am Samstag auf den 19,6 Kilometern von Fossacesia Marina nach Ortona in 22:41 Minuten gestoppt und musste sich mit dem 22. Platz begnügen. Kämna lag damit 1:23 Minuten hinter dem belgischen Weltmeister Remco Evenepoel, der in beeindruckender Manier das erste Rosa Trikot eroberte.

Mitfavorit Primoz Roglic verlor als Sechster zum Auftakt bereits 43 Sekunden auf seinen großen Rivalen Evenepoel und ist damit erstmal ins Hintertreffen geraten. Für den Slowenen war das Giro-Projekt ohnehin schon denkbar schlecht losgegangen. Insgesamt fünf Helfer mussten im Vorfeld ausgetauscht werden. Am Freitag hatte es Roglics Landsmann Jan Tratnik nach einem Trainingsunfall erwischt.

Der deutsche Zeitfahrmeister Kämna will in diesem Jahr erstmals die Gesamtwertung bei einer Grand Tour in Angriff nehmen. Nach dem mäßigen Auftakt muss er nun in den Bergen Zeit gutmachen. Am Sonntag dürfen die Sprinter auf der flachen zweiten Etappe über 202 Kilometer von Teramo nach San Salvo auf eine Massenankunft hoffen.