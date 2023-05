"Die sollen wegbleiben": Streich verurteilt Zuschauer-Ausschreitungen

Fr., 05.05.2023, 16.23 Uhr

Christian Streich wurde deutlich: Die Fan-Ausschreitungen im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag kritisierte der Trainer des SC Freiburg aufs Schärfste. Vor dem erneuten Duell mit den Sachsen am Samstag richtete Streich einen klaren Appell in Richtung der SC-Anhänger. Zuvor hatte schon der Verein in einer Stellungnahme die Zuschauer-Ausschreitungen als "inakzeptables Verhalten" verurteilt.

