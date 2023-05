Ausgleich im Viertelfinale: Schröder verliert mit Lakers klar

Fr., 05.05.2023, 10.54 Uhr

Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers die "Splash Brothers" nicht in den Griff bekommen und das zweite Play-off-Viertelfinalspiel bei Meister Golden State Warriors in der Basketball-Profiliga NBA klar verloren. Nach der deutlichen Niederlage in San Francisco steht es unentschieden in der Best-of-seven-Serie. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Schröder muss sich deutlich steigern, wenn sie sich weiter Chancen auf das Halbfinale der NBA-Play-Offs ausrechnen wollen.

Video: Sport