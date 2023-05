Rechtepoker bei Frauen-WM: Baerbock schaltet sich ein

Do., 04.05.2023, 12.23 Uhr

Die Außenministerin schaltet sich ein: Im Poker um die TV-Rechte für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen hat Annalena Baerbock an alle Beteiligten appelliert, dafür zu sorgen, dass die WM im Sommer im Fernsehen zu sehen ist. Dabei nahm die Grünen-Politikerin sowohl die FIFA als auch die öffentlichen-rechtlichen Sender in die Pflicht - und übte sich bei dem WM-Kick-off-Event im Auswärtigen Amt mit nackten Füßen an der Roboter-Torwand.

Video: Sport