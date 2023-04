Arbeitssieg in Köln: Freiburg weiter auf Champions-League-Kurs

Sa., 29.04.2023, 18.24 Uhr

Der SC Freiburg hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Das Team von Trainer Christian Streich siegte mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Köln, bleibt auch nach dem 30. Spieltag unter den Top vier der Bundesliga und geht nun mit viel Rückenwind in das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag. Der FC steht vier Spiele vor Saisonende bei 35 Punkten, der Klassenerhalt ist ihnen trotz der Niederlage kaum noch zu nehmen.

