Schwere WM-Gegner für deutsche Basketballer

Die deutschen Basketballer haben bei der Auslosung für die WM im Sommer eine schwere Vorrundengruppe zugeteilt bekommen.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft auf Finnland, Australien und Co-Gastgeber Japan. Damit erfüllte sich der Wunsch von Herbert nicht, die Vorrundenpartien in der philippinischen Hauptstadt Manila austragen zu können, wo auch die Finalrunde stattfindet.

„Es ist eine sehr interessante Gruppe“, sagte Herbert nach der Auslosung beim Internet-Sender MagentaSport. „Wir waren im vergangenen Jahr bei der EM in einer Todesgruppe. Jetzt haben wir wieder eine schwere Gruppe erwischt“, sagte der Nationalcoach mit Blick auf die Partien im japanischen Okinawa. Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien statt.

„Das ist keine leichte Gruppe. Aber es kann auch ein Vorteil sein, gleich gegen starke Gegner gefordert zu sein, weil man dann von Anfang an im Turnier ist“, sagte NBA-Profi Daniel Theis, der im Sommer wieder dabei sein wird.

Herbert will zum Großteil auf den Kader setzen, der bei der Heim-EM in Köln und Berlin 2022 begeisterte und die Bronzemedaille gewann. Außerdem haben die NBA-Profis Moritz Wagner und Maximilian Kleber, die im vergangenen Jahr gefehlt haben, ihre Bereitschaft erklärt, bei der WM dabei zu sein.