NHL-Playoffs: Grubauer muss mit Seattle in Spiel sieben

Die Seattle Kraken mit Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer haben im ersten Versuch den Einzug ins Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL verpasst. Gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche unterlagen die Kraken daheim mit 1:4, in der Best-of-Seven-Serie steht es nun 3:3. Das entscheidende siebte Spiel findet in der Nacht zu Montag in Colorado statt.

Seattle ging durch Vince Dunn auch im sechsten Spiel der Serie mit 1:0 in Führung, doch danach drehten die Avalanche auf und dominierten die Partie. Grubauer, der zwischen 2018 und 2021 bei Colorado im Tor stand, parierte 35 von 38 Schüssen auf sein Tor und war bester Spieler seines Teams. Artturi Lehkonen traf zweimal für die Avalanche und setzte zwölf Sekunden vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt der Partie.

Weiteres Entscheidungsspiel

Ebenfalls in ein Spiel sieben müssen überraschend die Boston Bruins. Das beste Team der regulären Saison, das in der Hauptrunde einen Sieg- und Punkte-Rekord in der NHL aufgestellt hatte, unterlag in einem wilden Spiel bei den Florida Panthers mit 5:7.

Eine Runde weiter sind derweil die Carolina Hurricanes und die Dallas Stars. Die Hurricanes gewannen durch einen Treffer von Paul Stastny mit 2:1 nach Verlängerung bei den New York Islanders und setzten sich in der Serie mit 4:2-Siegen durch. Die Stars gewannen 4:1 bei den Minnesota Wild und holten ebenfalls den vierten Sieg. Das Team aus Dallas ist im Viertelfinale der Gegner der Kraken oder Avalanche.