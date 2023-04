Nach Disput mit Dardai: Sunjic suspendiert

Di., 25.04.2023, 16.23 Uhr

Stimmung im Keller: Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat der Vorfall zwischen Chefcoach Pal Dardai und Ivan Sunjic offenbar ein Nachspiel. Laut Hertha-Mitteilung am Rande des Trainings am Dienstag ist der Kroate bis auf Weiteres suspendiert. Dardai hatte Sunjic mit harschen Worten ("Verpiss dich") am Sonntag vorzeitig aus dem Training geschickt. Doch auch ohne Sunjic war die Stimmung auf dem Trainingsplatz am Dienstag angespannt.

