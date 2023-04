Bundestrainer Gustafsson hält Leak bei Schach-WM für "schweren Schlag"

Di., 25.04.2023, 12.24 Uhr

Der neue Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson sieht in dem brisanten Leak während der Schach-WM 2023 einen "schweren Schlag" für den Chinesen Ding Liren. Es sei ein starker Nachteil, sagte der Hamburger dem SID. Nach der achten WM-Partie in Astana/Kasachstan war bekannt geworden, dass online gespielte Trainingspartien zwischen Ding und seinem Sekundanten Richard Rapport öffentlich einsehbar sind. Nach elf Partien liegt Ding gegen den Russen Jan Nepomnjaschtschi in Rückstand. Gesucht wird der Nachfolger von Magnus Carlsen. Der Titelverteidiger aus Norwegen hatte auf die WM verzichtet.

