Nationalhymne im Kopf? Schach-Bundestrainer Gustafsson "nicht textsicher"

Di., 25.04.2023, 12.23 Uhr

Jan Gustafsson blickt mit Vorfreude auf seine neue Rolle als Schach-Bundestrainer. Der 43-Jährige sieht in der jungen Mannschaft "noch mehr Potenzial", das er in Zukunft in positive Ergebnisse umsetzen will. Für die Textsicherheit bei der Nationalhymne muss er allerdings noch ein paar Übungsstunden nehmen.

