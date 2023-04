Pokal-Aus: Ronaldo droht titellose Saison mit Al-Nassr

Dem alternden Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo droht bei seinem fürstlich dotierten Engagement in Saudi-Arabien eine titellose erste Saison. Im Halbfinale des nationalen Pokals unterlag der 38-jährige Portugiese am Montagabend mit Al-Nassr trotz langer Überzahl dem abstiegsbedrohten Ligarivalen Al-Wahda. Schon im Supercup hatte Al-Nassr den Titel verpasst, in der Liga sind Ronaldo und Co. sechs Spiele vor Saisonende nur Zweiter.

Video: Sport