NFL: Packers bestätigen Rodgers-Wechsel zu den Jets

Di., 25.04.2023, 10.24 Uhr

Der Mega-Trade in der NFL scheint auf der Zielgeraden: Superstar Aaron Rodgers schließt sich den New York Jets an. Die Green Bay Packers bestätigten eine grundsätzliche Einigung mit den Jets, Rodgers hatte schon am 15. März seine Wechselabsichten geäußert. Der 39 Jahre alte Quarterback war 2005 von Green Bay gedraftet worden, 2011 führte er die Franchise zu ihrem vierten Super-Bowl-Sieg.

