Auswärtssieg in Gladbach: Union auf Kurs Königsklasse

Auswärtssieg in Gladbach: Union auf Kurs Königsklasse

So., 23.04.2023, 22.23 Uhr

Union Berlin klopft immer lauter an die Tür zur Champions League. Die Köpenicker gewannen auch bei Borussia Mönchengladbach völlig verdient mit 1:0 (0:0), festigten in der Fußball-Bundesliga Rang drei und gehen mit allerbesten Königsklassen-Karten in die letzten fünf Spiele der Saison.

Video: Sport