Alonsos Ansage: "Wollen Halbfinale nach 90 Minuten"

Do., 20.04.2023, 00.24 Uhr

Als Spieler hat Xabi Alonso beinahe alles gewonnen, in seiner ersten internationalen Saison als Trainer kann der Coach von Bayer Leverkusen am Donnerstag gleich mal das Halbfinale der Europa League erreichen. Die Werkself hat nach dem 1:1 im Hinspiel alle Chancen, doch das Rückspiel bei Union Saint-Gilloise in Belgien wird kein Selbstläufer. Alonso gibt sich trotz der beeindruckenden Saison der Belgier optimistisch, und auch Mittelfeldstratege Robert Andrich hat Lust auf ein internationales Halbfinale.

