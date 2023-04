Walter vor Hamburg-Derby: "Nicht denken, wir müssen was Besonderes machen"

Mi., 19.04.2023, 18.23 Uhr

Für Tim Walter und seinen Hamburger SV läuft es alles andere als optimal, durch die Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern sind die Rothosen auf Platz drei in der 2. Bundesliga abgerutscht, der direkte Aufstieg ist in Gefahr. Nun steht mit dem Hamburger Stadtderby gegen den FC St. Pauli ein echtes Highlightspiel auf dem Programm. Der HSV-Coach weiß, dass es Freitagabend faktisch "nur" um drei Punkte geht, doch "emotional ist es was ganz anderes".

