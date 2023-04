Schwolow zurück im S04-Tor: "Gebe jeden Tag alles"

Mi., 19.04.2023, 14.53 Uhr

Weil Stammkeeper Ralf Fährmann Schalke 04 auch weiterhin fehlt, wird Alexander Schwolow in den kommenden Partien zwischen den Pfosten stehen. Wie bereits im Spiel gegen Hertha BSC, will der 30-jährige dem S04 zu weiteren wichtigen Punkten im Abstiegskampf der Bundesliga helfen. Auch wenn das Restprogramm der Königsblauen schwere Gegner bereithält, möchte Schwolow alles geben, um den ersten Abstieg in seiner Karriere zu verhindern.

