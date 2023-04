NHL: Grubauer siegt zum Play-off-Auftakt gegen Titelverteidiger

Mi., 19.04.2023, 08.53 Uhr

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist erfolgreich in die Play-offs der NHL gestartet. Der deutsche Goalie bezwang mit den Seattle Kraken Titelverteidiger Colorado Avalanche zum Auftakt mit 3:1, die zweite Achtelfinal-Begegnung der best-of-seven-Serie findet in der Nacht zu Freitag erneut in Colorado statt.

