NBA: Hartensteins Knicks kassieren Ausgleich

Mi., 19.04.2023, 08.54 Uhr

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der ersten Play-off-Runde der NBA den Ausgleich kassiert. Bei den Cleveland Cavaliers verloren die Knicks in der Nacht zum Mittwoch mit 90:107.

Video: Sport