Bayern im "Niedergang"? So reagiert Tuchel

Mi., 19.04.2023, 00.23 Uhr

Der große FC Bayern im Niedergang: So leitete ein britischer Reporter auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Rückspiel seine Frage an Thomas Tuchel ein. Der neue Coach der Münchner reagierte überrascht - und begann einen verbalen Schlagabtausch mit dem Journalisten. Im Duell mit Manchester City muss Tuchel mit seinen Bayern am Mittwoch einen beinahe unmöglich erscheinenden 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

