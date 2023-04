NBA: Warriors verlieren auch Spiel zwei in Sacramento

Di., 18.04.2023, 10.25 Uhr

Titelverteidiger Golden State Warriors hat einen Fehlstart in der ersten Runde der NBA-Play-offs hingelegt und auch das zweite Spiel in Sacramento verloren. Bei den Kings, nach 17 Jahren erstmals wieder in den Play-offs vertreten, unterlag das Team um Superstar Stephen Curry beim 106:114 in der Nacht auf Dienstag erneut. Neben den Kings fuhren auch die Philadelphia 76ers ihren zweiten Sieg im zweiten Play-off-Spiel ein.

