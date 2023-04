Start in die Play-offs: Draisaitl und Oilers träumen vom großen Coup

So., 16.04.2023, 20.25 Uhr

In der NHL starten Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers in die heiße Saisonphase: Das Duell in der ersten Runde der Play-offs gegen die Los Angeles Kings soll dabei kein Stolperstein auf dem Weg zum ersehnten Titelgewinn werden. Getragen von der "riesigen Euphorie" will Draisaitl sein Team in Richtung Stanley Cup führen.

Video: Sport