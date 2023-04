Lakers gegen Clippers: Hochspannung vor NBA-Stadtduell

Die Los Angeles Lakers haben die Spannung im Endspurt der NBA drastisch erhöht und können mit einem Sieg im anstehenden Stadtduell erstmals in dieser Saison auf einen direkten Playoff-Platz klettern.

Im viertletzten Spiel der Hauptrunde in der besten Basketball-Liga der Welt holte das Team um Superstar LeBron James und Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder nach Verlängerung ein 135:133 bei den Utah Jazz.

In das Duell mit den Clippers in der Nacht zu Donnerstag gehen beide Teams nun mit der Bilanz von 41 Siegen und 38 Niederlagen. Die Clippers stehen auf Rang sechs, die Lakers auf Rang sieben. Titelverteidiger Golden State Warriors kletterte durch das 136:125 gegen die Oklahoma City Thunder in der umkämpften Western Conference mit 42 Siegen und 38 Niederlagen auf Rang fünf.

Die fünf zusätzlichen Minuten Belastung in der Verlängerung hätten sich die Lakers sparen können. Gleich zweimal gab das Team in der zweiten Hälfte eine zweistellige Führung aus der Hand, bei auslaufender Uhr verfehlte James einen Korb aus kurzer Distanz. Der 38-Jährige war mit 37 Punkten dennoch bester Werfer der Partie. Austin Reaves kam auf 28 Zähler, Schröder steuerte 18 Punkte bei und stand vor der Heimreise aus Utah nach Los Angeles insgesamt 42 Minuten auf dem Parkett.

Phoenix Suns ziehen in Playoffs ein

Der Erfolg war der vierte Sieg der Lakers in Serie, nur die Phoenix Suns haben in der NBA eine noch bessere Serie derzeit. Das Team um Superstar Kevin Durant holte ein 115:94 gegen die San Antonio Spurs und machte den Einzug in die Playoffs damit perfekt.

In der Eastern Conference holten die Milwaukee Bucks ein 140:128 und festigten ihren ersten Platz vor den Boston Celtics. Ein weiterer Sieg in den verbleibenden drei Partien sichert dem Team um Star-Spieler Giannis Antetokounmpo den Heimvorteil in allen Playoff-Partien bis zu den Conference-Finals.

Die Celtics unterlagen dagegen den Philadelphia 76ers 101:103. Joel Embiid überragte dabei mit 52 Punkten und sicherte Philadelphia die Chance, vor dem Ende der Hauptrunde am Sonntag noch an den Celtics vorbei und auf Rang zwei der Tabelle zu ziehen.