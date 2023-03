Trainer Thomas Tuchel (r) wird am Dienstag seine erste Einheit bei den Bayern leiten.

Bundesliga Erstes Bayern-Training unter Tuchel am Dienstag

Thomas Tuchel nimmt auf dem Platz seine Arbeit als Trainer des FC Bayern München auf. Der 49-Jährige wird am Dienstag (11.00 Uhr) am Vereinsgelände an der Säbener Straße erstmals mit einem Teil seiner neuen Mannschaft auf dem Rasen stehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gab die Ansetzung der Einheit bekannt. Für Medien sind die ersten 15 Minuten offen.

In der Vorbereitung auf den Liga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag hat Tuchel aber zunächst nur einen kleinen Teil seines Kaders um die nicht fürs Nationalteam nominierten Thomas Müller und Leroy Sané zur Verfügung. Tuchel war am Freitag als Nachfolger von Julian Nagelsmann verpflichtet worden. Der frühere Chelsea-Trainer erhielt bei den Münchnern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.