Biathlon Biathlon-Frauen holen WM-Silber in der Staffel

Kommt in meine Arme! Denise Herrmann-Wick jubelt im Ziel mit ihren Biathlon-Kolleginnen über WM-Silber.

Oberhof. Die deutschen Biathletinnen haben bei der Heim-WM in Oberhof Silber in der Staffel geholt. Sieg geht an Italien.