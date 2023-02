Wie die Glitzertruppe von Paris Saint-Germain zerfällt

Hinterher war nicht viel übrig geblieben vom schönen Miteinander, das den Nachmittag geprägt hatte. Freundschaftlich, geradezu herzlich hatten die beiden Fan-Lager des FC Bayern und des VfL Bochum ihre vor 50 Jahren begründete Verbindung zelebriert und sich gegenseitig gefeiert. Das ging so weit, dass die Münchener Fans auf der Südtribüne die für die Gäste eingespielte Hymne „Bochum“ von Herbert Grönemeyer ähnlich inbrünstig intonierten wie die VfL-Anhänger.

Dennoch blieben vom zweifelsfrei verdienten, aber nur bedingt überzeugenden 3:0 (1:0)-Sieg des FC Bayern mit den Toren von Thomas Müller (41.), Kingsley Coman (64.) und Serge Gnabry per Foulelfmeter (74.) vor allem jene Misstöne in Erinnerung, die die Münchener an diesem Montag in ihrem Reisegepäck mitnehmen zum Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstagabend (21 Uhr/Prime).

Selbstkritisch hatten sich nach dem ersten Heimsieg des Jahres im dritten Anlauf nach den beiden 1:1 gegen Köln und Frankfurt auch die Spieler geäußert. Mal dosiert wie Müller („Es könnte erfrischender laufen“), mal deutlicher wie Leon Goretzka. „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit einiges vermissen lassen, was wir am Dienstag besser machen müssen“, sagte der Mittelfeldspieler, andernfalls habe man in Paris „keine Chance“. Doch vor allem hatte sich Trainer Julian Nagelsmann erheblich angesäuert gezeigt über die Leistung seiner Mannschaft. Nach dem Spiel schimpfte er sich regelrecht durch seine Interviews und setzte damit fort, wie er in der Halbzeitpause in der Kabine aufgetreten war. Anders als sonst üblich hatte er dort diesmal keine Spielszenen gezeigt, weil er das als nicht sinnvoll erachtete. „Wir haben über ein paar andere Dinge gesprochen. Das war aber in 1:30 abgetan, dann bin ich raus“, berichtete Nagelsmann später.

Ein VfL-Fehler hilft München

Es ließ sich erahnen, dass er in den anderthalb Minuten nicht gerade heiter geredet hatte, sondern einigermaßen erbost. Vor dem Spiel hatte er ja vehement einen engagierten Auftritt gefordert, um sich auf jenes Niveau zu bringen, das in Paris erforderlich sein dürfte. Geboten bekam Nagelsmann dieses Niveau überwiegend nicht, obwohl er es in der Pause abermals eingefordert hatte in seiner knackigen Ansprache. Diese habe er als „gar nicht so kurz empfunden, weil es ziemlich intensiv war“, erzählte Goretzka vielsagend, nachdem er den gesperrten Joshua Kimmich auf der Sechs vertreten hatte. In Paris wird Kimmich wieder im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Zu wenig Bewegung im Spiel nach vorne hatte Nagelsmann moniert, seine Spieler hätten „sehr viel aus dem Stand probiert“. Er vermisste, dass Bälle gefordert werden und übergeordnet die Bereitschaft, gegen den kleinen Gegner jene Inhalte zu zeigen, die gegen den großen Gegner PSG nötig sein werden. Stattdessen habe es eines zu kurz geratenen Rückpasses des VfL-Verteidigers Saidy Janko bedurft, um in Führung zu gehen, erinnerte Nagelsmann in seiner Fundamentalkritik, „wir waren angewiesen auf den Fehler von Bochum“. Nur mit den ersten sechs und den letzten 30 Minuten des Spiel zeigte sich der Trainer einverstanden, für den Großteil der Darbietung hielt er fest: „Wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen. Wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen.“ Und zwar aus seiner Sicht unabhängig von der Formkrise der Gastgeber, die am Samstag das Spitzenspiel der Ligue 1 bei der AS Monaco 1:3 verloren hatten. Und auch unabhängig von den etwaigen Ausfällen von Kylian Mbappé und Lionel Messi.

Nagelsmann steht in der Champions League unter Druck

Nagelsmanns ziemlich grundsätzliche Kritik fügte sich in jenen Eindruck, den der 35-Jährige schon seit geraumer Zeit hinterlässt in der allgemeinen Unruhe beim FC Bayern. Der Trainer scheint sich zuweilen ein bisschen ohnmächtig zu fühlen. Zugleich spürt er, dass er in seinem zweiten Amtsjahr mehr unter Beobachtung steht. Nagelsmann weiß, dass ein erneut frühes Aus in der Champions League nach dem Abschied im Viertelfinale gegen den FC Villarreal in der vergangenen Saison einige Debatten befeuern würde. Seine Kritik an der Mannschaft nach dem mäßigen Auftritt gegen Bochum zeigte also vor allem, wie viel Druck auf ihm lastet. Nach einem schönen Miteinander fühlt es sich für ihn gerade offensichtlich nicht an.