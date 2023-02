Magischer Mahomes führt Kansas City Chiefs zum Super Bowl

Ein Apfel an jedem Tag hält den Doktor fern, heißt es im wohliger klingenden Original einer englischsprachigen Weisheit. Doch dass Jason und Travis Kelce im Super Bowl stehen, haben nicht Früchte bewirkt. Dafür waren ganz andere Lebensmittel nötig. Ihr Vater Ed erzählte dieser Tage, dass bei den American-Football-Stars in Kindstagen nur Gesundes auf dem Teller gelegen habe. „Bitte?“, entgegnete Travis, mit 33 der zwei Jahre jüngere der beiden Brüder, und lachte: „Wir haben jeden Abend Pizza gegessen.“ Jason erzählte dann noch, ohne rot zu werden, von seiner „Burger-Beihilfe“ in der Jugend und den Unmengen Limo, die den Schlund heruntergelaufen waren: „Wir hatten davon mehr im Keller als der Supermarkt nebenan in seiner Kühlung.“

Super-Bowl-Treibstoff mit Schokostreuseln

Um auf dem Spielfeld zu bestehen, das beiden ihr Leben bedeutet, haben gestandene Kerle wie Jason und Travis Kelce, 134 beziehungsweise 116 Kilogramm schwer, andere Ernährungsberater als herkömmliche Topathleten. Insofern war der Inhalt der Tupperdosen durchaus sportlergerecht, die ihnen ihre Mutter Donna am Montagabend in der Footprint Arena von Phoenix vor zigtausend Fans überreicht hatte: selbstgebackene Kekse, mit weißen und schwarzen Schokoladenstückchen zusätzlich versüßt. „Mein Treibstoff für Sonntag“, sagte Travis Kelce vor dem Duell, das selbst die National Football League noch nie gesehen hat: Denn im Super Bowl LVII zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs stehen sich in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr/Pro Sieben) erstmals zwei Brüder gegenüber.

Eine Gewinnerin steht im Duell der Brüder bereits fest

Kelce Bowl. Kelce vs. Kelce. Bro Bowl. Keine Namensvariante für das größte Einzelsportereignis der Welt bleibt derzeit unausgesprochen. Es ist betörend und bedrückend zugleich, was Familie Kelce bei der 57. Auflage in Arizona durchmachen wird. „Unsere Hoffnungen und Wünsch sind wahr geworden – gleichzeitig sind es die schlimmsten Befürchtungen“, sagte Donna Kelce voller Stolz vor dem Giganten-Treffen, bei dem sie „das ganze Spiel über schreien“ wird für Jason, den Eagle mit der Nummer 62, und Travis, die Nummer 87 der Chiefs. „Einer von beiden wird als Verlierer nach Hause kommen – und keiner von beiden kann wirklich gut verlieren.“ Travis immerhin fand dieses bittersüße Szenario „cool: So kann Mum jedenfalls nicht verlieren.“ Oder positiver formuliert: Mama gewinnt auf jeden Fall.

Eine Kindheit als Wettrennen

Für die Traumfabrik NFL ist der Kelce Bowl ein Geschenk des Himmels, werden die noch nie geschriebenen Geschichten doch rar. Der Bruderkampf spült eine mit den Jahren verblasste Rivalität wieder hervor. Jason und Travis wuchsen in einem Vorort von Cleveland/Ohio auf. Wie es bei Jungs mit zwei Jahren Altersunterschied so ist, gönnt man sich beim Größerwerden nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. „Wer ist zuerst am Tisch? Wer bekommt den letzten Chicken Wing? Wer sitzt vorne im Auto?“, erzählte Donna Kelce, „es war immer ein Wettrennen.“

Jason, schon früh groß und schwer für sein Alter, galt als Draufgänger, der seine Leidenschaft für den Sport aber auch mit der für die Musik teilte, Saxophon spielte und Songs schrieb. Travis bekam seine Augen kaum vom Fernseher, schaute sich jedes Sportevent an, um dann in den Garten zu rennen und Gesehenes nachzumachen. „Wenn sie aufwachsen, hassen sie einander“, so Donna Kelce, „aber später im Leben sind sie beste Freunde, weil sie alles zuvor gemeinsam durchgemacht haben.“

Duell zweier Super-Bowl-Gewinner

Jason und Travis Kelce gingen nicht nur ans gleiche College, sondern wurden auch von dem gleichen Head Coach im NFL-Draft auserwählt. Als Andy Reid noch bei den Eagles war, holte er 2011 Jason nach Philadelphia – zwei Jahre danach, der noch heute bei den Chiefs angestellte Reid war gerade seinen Job in Kansas City angetreten, pickte er sich Travis heraus. Beide Brüder gewannen bereits den Super Bowl. Jason Kelce und die Eagles brachten 2017 durch das 35:21 über die New England Patriots erstmals die Vince-Lombardi-Trophäe nach Philadelphia. Travis Kelce war 2020 entscheidend daran beteiligt, als der Stern von Quarterback Patrick Mahomes beim 31:20 über die San Francisco 49ers aufging. „Ich habe in beide so viel Zeit investiert und so gerne mit ihnen gearbeitet“, sagte Andy Reid vor dem Kelce-Clash in Phoenix, „ich fühle mich wie ein Teil der Familie.“

Eine Kelce’sche Bruderkrise zeichnet sich dennoch nicht ab, der letzte echte Faustkampf auf dem Garagenhof liegt eh schon mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Beide werden sich auf dem Rasen im State Farm Stadium, draußen vor den Toren Phoenix‘ in Glendale, im Spielverlauf gar nicht direkt begegnen. Jason spielt als Center mittig in einer Reihe menschgewordener Fleischberge, die den Eagles-Quarterback Jalen Hurts vor unangenehmen Bekanntschaften bewahren soll. Travis ist als Tight End die wichtigste Anspielstation für Patrick Mahomes, sobald sich die Chiefs bis auf 20 Yards der gegnerischen Endzone genähert haben. „Ich werde ganz sicher nicht mit den Eagles verbal in den Clinch gehen“, sagte Travis, sonst um keine Spitze verlegen, „zu groß ist der Respekt, zu groß ist die Liebe für meinen Bruder.“

Auf bestem Weg in die Hall of Fame

Beiden Kelces ist der Weg in die Hall of Fame vorgezeichnet. „Er hat unsere Position verändert“, sagte Rob Gronkowski, der sich während seiner Zeit an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady viermal den Super-Bowl-Ring an die Finger steckte, über seinen Tight-End-Kollegen Travis Kelce. Besagter 1,96-Meter-Hüne hat das Aufgabenspektrum von Blocken und Ballfangen durch sein Spielverständnis und seine hasengleiche Beweglichkeit auf ein neues Level gehoben. Jason, dessen Frau Kylie während der Super-Bowl-Woche die Geburt der dritten Tochter erwartet, galt stets mit einer Körpergröße von 1,90 Metern für sein Gewicht als zu klein in der Mitte des Gewühls. Doch sein Abwehrradar für den hinter ihm positionierten Spielmacher funktioniert seit neun Jahren ununterbrochen tadellos.

Die Eltern Kelce können den Super Bowl kaum erwarten. „Wie soll es noch besser werden?“, meinte Mutter Donna, „das ist der unglaublichste Tag unseres Lebens – abgesehen von den beiden Tagen, an denen sie geboren worden sind.“ Vater Ed weiß jedoch auch, dass es „Sonntagnacht einen geben wird, dem es das Herz zerrissen hat, und einen, der feiern wird“. Er selbst will zuerst für den Verlierer da sein und ihn trösten.

Es wird eine Herausforderung, die Jason und Travis Kelce in ihren 33 gemeinsamen Jahren so auch nicht erlebt haben.