Mahomes gegen Hurts: Historisches Duell im Super Bowl

Patrick Mahomes leidet und siegt, für Shooting-Star Brock Purdy platzt der Traum vom ganz großen Triumph: Im 57. Super Bowl der Football-Liga NFL in Glendale/Arizona treffen am 12. Februar die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Die Chiefs um ihren am Knöchel angeschlagenen Star-Quarterback Mahomes bezwangen im Halbfinale die Cincinnati Bengals 23:20 und erreichten zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren das Endspiel. Im Vorjahr hatten die Bengals im Halbfinale Kansas City bezwungen.

Im größten Einzelsportereignis der Welt duellieren sich die Chiefs nun mit Philadelphia. Die Eagles fertigten die San Francisco 49ers 31:7 ab - und stoppten damit auch den rasanten Aufstieg von Rookie-Quarterback Brock Purdy. Der 23-Jährige musste schon im ersten Viertel verletzungsbedingt kürzer treten und konnte so nur wenig Einfluss nehmen.

Purdy wird als letzter Pick im vergangenen Draft der US-Football-Profiliga als „Mr. Irrelevant“ bezeichnet, hatte vor gut drei Monaten aufgrund von Verletzungssorgen bei den 49ers aber sein NFL-Debüt gegeben und mit seinen Leistungen beeindruckt.

Chiefs-Quarterback Mahomes kämpft sich duch

In Kansas City waren alle Augen auf Mahomes und dessen Knöchel gerichtet. Doch der lädierte Quarterback kämpfte sich durch die Begegnung. Ein Mahomes-Lauf inklusive eines späten Hits eines Verteidigers der Bengals brachte Kansas City wenige Sekunden vor dem Ende in die Position für ein Field Goal. Dieses verwandelte Kicker Harrison Butker zum Sieg.

„Das war purer Kampfgeist“, sagte Chiefs-Trainer Andy Reid zur Leistung von Mahomes: „Ich kann gar nicht genug sagen, dass Pat mit seinem Lauf am Ende der MVP ist.“

Bei San Francisco kam nach der frühen Verletzung von Purdy mit Quarterback Josh Johnson bereits der vierte Spielmacher in der laufenden Saison zum Einsatz, später mischte auch Purdy noch einmal mit. Die Eagles taten sich in der ersten Hälfte zunächst schwer. Erst zwei Touchdowns kurz vor der Pause brachten die Gastgeber mit 21:7 komfortabel in Führung. (sid)