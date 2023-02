Vier Tage im Dunkeln: Rodgers will über Zukunft grübeln

Mi., 08.02.2023, 13.23 Uhr

Vier Tage im Dunkeln, allein in einem Haus, ohne Kontakt zur Außenwelt. Footballstar Aaron Rodgers will sich in völliger Isolation Gedanken über seine Zukunft machen. Der 39-Jährige setzt in dem "Dunkelretreat" auf Selbstreflexion und Meditation. Der Quarterback hatte zuletzt mit den Green Bay Packers die Play-offs in der NFL verpasst und danach offen gelassen, ob er seine Karriere beendet.

Video: Sport