Nationalmannschaft WM-Ärger beim DFB: So lief die brisante Teamsitzung

Die Zukunft des deutschen Fußballs beginnt mit der Vergangenheit. Am Mittwoch empfangen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Vize Hans-Joachim Watzke in Frankfurt zum Gespräch, dann wollen sie von DFB-Manager Oliver Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick eine überzeugende Analyse hören. Die zentrale Frage bisher: Wer hat den größeren Anteil am Vorrundenaus? Bierhoff? Flick? Oder sogar Neuendorf? Fußball-Deutschland sucht nach Sündenböcken.