Live! Titelverteidiger Frankreich gegen Polen - Der Ticker

Mit nur einem Bundesliga-Profi geht Weltmeister Frankreich in sein Achtelfinal-Spiel bei der WM in Katar gegen Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski. Innenverteidiger Dayot Upamecano vom FC Bayern München steht im Stadion Al-Thumama in der Startelf. Seine Club-Kollegen Benjamin Pavard und Kingsley Coman sitzen beim Wiedersehen mit dem langjährigen Bayern-Torjäger Lewandowski ebenso wie der Frankfurter Randal Kolo Muani und der Mönchengladbacher Marcus Thuram zunächst auf der Bank.

Frankreich gegen Polen: Das WM-Spiel im Live-Ticker

Kolo Muani und Coman hatten nach dem Weiterkommen im letzten Gruppenspiel gegen Tunesien (0:1) beginnen dürfen. Trainer Didier Deschamps hatte dabei kräftig rotiert, nun kehren alle Stars wie Kylian Mbappé und Antoine Griezmann zurück. Torhüter Hugo Lloris zieht durch seinen 142. Einsatz für die Equipe Tricolore mit Rekordnationalspieler Lilian Thuram, dem Vater von Marcus gleich. Gleichzeitig führt der Torhüter von Tottenham Hotspur das Nationalteam zum 119. Mal als Kapitän aufs Feld. Das ist einsame Bestmarke. Deschamps kommt als Zweitplatzierter in dieser Kategorie mit 54 Spielen nicht mal auf die Hälfte.

Polen bietet in der Offensive neben Kapitän Lewandowski nominell keinen klaren zweiten Stürmer auf. Trainer Czesław Michniewicz setzt auf ein verdichtetes Mittelfeld, aus dem vor allem Sebastian Zielinski vom SSC Neapel Lewandowski in Szene setzen soll. Zuletzt hatten Karol Swiderski und im Spiel zuvor Arkadiusz Milik neben Lewandowski gestürmt. Im ersten Spiel beim 0:0 gegen Mexiko war Lewandowski die einzige Spitze gewesen.

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel