WM 2022: Achtelfinale komplett - die Termine im Überblick

Doha. Es geht in die heiße Phase bei der WM 2022 in Katar. Das Gruppenphase ist abgeschlossen, das Achtelfinale komplett. Ein Überblick.

Das Achtelfinale bei der Fußball-WM 2022 in Katar findet ohne Deutschland statt. Nach dem blamablen Scheitern in der WM-Vorrunde reist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon am Freitag aus Katar ab. Die DFB-Auswahl hatte trotz eines 4:2 (1:0) gegen Costa Rica im letzten WM-Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Durch den überraschenden Sieg der Japaner gegen Spanien musste sich das deutsche Team mit Rang drei in der Gruppe begnügen. Schon 2018 war die Nationalmannschaft bei der WM in Russland in der Vorrunde gescheitert.

Australien im Achtelfinale gegen Messi und Argentinien

Zuvor hatten sich Vize-Weltmeister Kroatien und Marokko in einem dramatischen Finale der Gruppe F fürs Achtelfinale qualifiziert. Kroatien um Topstar Luka Modric zitterte sich dank eines 0:0 gegen Belgien als Gruppenzweiter in die erste K.o.-Runde. Die als Turnier-Mitfavorit gehandelten Belgier schieden dagegen durch die Nullnummer bereits in der Vorrunde aus. Den Gruppensieg sicherte sich Marokko durch ein 2:1 (2:1) gegen die Kanadier, die schon vorher keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatten. Marokko trifft nun in der nächsten Runde auf Spanien, Kroatien muss gegen Japan ran.

Im Achtelfinale am Samstag (20.00 Uhr) trifft zudem Argentinien auf Australien. Polen bekommt es einen Tag später mit Frankreich zu tun. Hier ist eine Übersicht der Ansetzungen für das WM-Achtelfinale.

ACHTELFINALE

Samstag, 03. Dezember 2022:

Niederlande - USA im Khalifa International Stadion (18.00 Ortszeit/16.00 MEZ)

Argentinien - Australien im Ahmad Bin Ali Stadion (22.00/20.00)

Sonntag, 04. Dezember 2022:

Frankreich - Polen im Al Thumama Stadion (18.00/16.00)

England - Senegal im Al Bayt Stadion (22.00/20.00)

Montag, 05. Dezember 2022:

Japan - Kroatien im Al Janoub Stadion (18.00/16.00)

Brasilien - Südkorea im Stadion 974 (22.00/20.00)

Dienstag, 06. Dezember 2022:

Marokko - Spanien im Education City Stadion (18.00/16.00)