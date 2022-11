2:1-Erfolg: Senegal folgt Niederlande ins Achtelfinale

Doha. Die Niederlande, Senegal und Ecuador kämpfen in Gruppe A um zwei Achtelfinal-Tickets. Verfolgen Sie die beiden Partien in unserem Live-Ticker.

Funke-Reporter Sebastian Weßling berichtet über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die sich auf das letzte Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Costa Rica vorbereitet.

Trotz des jüngsten Dämpfers hat der niederländische Fußball-Nationaltrainer Louis van Gaal die großen Ambitionen der Elftal bei der WM in Katar unterstrichen. „Ich möchte keinen Druck aufbauen, aber wir müssen doch immer ein Ziel haben, um darauf hinarbeiten zu können. Der richtige Weg ist zu denken, dass wir Weltmeister werden können“, sagte van Gaal vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Katar.

Während das Aus des Gastgebers vor dem Duell am Dienstag (16 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) bereits feststeht, kann van Gaals Team den Gruppensieg perfekt machen. „Wir haben es selbst in der Hand, wir werden alles geben und auf uns schauen“, sagte der 71-jährige van Gaal: „Wer Weltmeister werden will, muss es mit jedem aufnehmen können.“ Zuletzt hatte sein Team beim 1:1 gegen Ecuador Schwächen gezeigt.

Parallelspiel mit Senegal und Ecuador

Im Parallelspiel der Gruppe A treffen der Senegal und Ecuador aufeinander, den Niederlanden genügt bereits ein Unentschieden gegen Katar, um weiterzukommen. Unterschätzen will van Gaal die mit zwei Niederlagen gestarteten Gastgeber keinesfalls.

„Mein Eindruck ist, dass jedes Spiel dieser WM schwierig ist. Das zeigen die Ergebnisse. Es gab viele Unentschieden und knappe Siege“, sagte er: „Ich habe gesagt, dass wir Weltmeister werden können, aber nicht dass wir es auf jeden Fall werden. Die Spieler müssen an ihre Stärken glauben.“ (sid)