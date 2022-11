Frieren in Katar: So kalt ist es in den WM-Stadien

Eigentlich soll man als Reporter nicht mehr über Taxifahrten schreiben. Zu ausgelutscht ist es, sich auf diesem Weg Land und Leuten zu nähern, zu konstruiert klingt es manchmal. Aber die Geschichte ist nun einmal in einem Taxi passiert, das lässt sich ja nicht wegdiskutieren – und sie eröffnet einen anderen Blick auf eine sehr aktuelle Debatte.

Wir sitzen also in einem Taxi, noch nicht in Katar, sondern im Oman – dort, wo sich die deutsche Mannschaft auf die Weltmeisterschaft vorbereitet hat. Aber es ist zumindest nicht abwegig, dass diese Diskussion so auch in Doha stattfinden könnte. Der Taxifahrer gabelte uns an der Großen Moschee auf, er sollte uns nur zum Fischmarkt von Maskat fahren – aber dann entpuppt er sich als zertifizierter Reiseführer und schwatzt den leichtgläubigen deutschen Journalisten in seinem Auto eine Stadtrundfahrt auf.

Ausführungen über Regeln des Islam

Auf der Rückfahrt holt er dann tief Luft: „So, jetzt erklärt mir mal, warum das mit dieser bunten Binde für euch so wichtig ist.“ Da holen wir tief Luft, erzählen von Diversität, Selbstentfaltung und der Freiheit jedes Menschen, zu sein, wie er eben sein will. Unseren Taxifahrer beeindruckt das wenig. Er setzt an zu einem ausgefeilten theologischen Proseminar über die Regeln des Islam. Es fallen viele arabische Koranzitate – ebenso viele unmissverständliche englische Sätze, in denen beunruhigend oft die Formulierung „in der Hölle brennen“ vorkommt. Wir antworten mit Menschenrechten, Religionsfreiheit, wir hören einander zu und verstehen uns doch nicht wirklich. Am Ende hat sich keine Seite auf die andere zubewegt.

Homosexualität geht im Islam gar nicht, darauf beharrt unser Taxifahrer. Das sei gut für uns Menschen, denn homosexuelle Handlungen verbreiteten Krankheiten, sagt er. „Deswegen darf ich solche Dinge ja nicht einmal mit meiner Frau machen, obwohl die mein Eigentum ist.“ Da holen wir wieder tief Luft – und sagen erst einmal nichts mehr.