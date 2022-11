Katars Fans "flüchten" aus dem Stadion - und ernten Spott

Wer es nicht mitbekommen hat, weil er die Weltmeisterschaft in Katar als Fernsehzuschauer boykottiert: Die umstrittenste WM aller Zeiten hat an diesem Sonntag mit dem Spiel des Gastgebers gegen Ecuador begonnen. Und Deutschland, so steht es zumindest auf den in allen Zeitungen abgedruckten Spielplänen, hat am Mittwoch gegen Japan sein WM-Auftaktspiel.

Offiziell ist das natürlich richtig. Inoffiziell hat diese Weltmeisterschaft für den DFB allerdings bereits am Freitag begonnen. Nicht auf dem Rasen, sondern auf dem Spielfeld der Sportpolitik. Erst war es DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der die schwere Aufgabe hatte, sich in der Auftaktpressekonferenz den meist kritischen Fragen der internationalen Journalisten zu stellen. Dann stellte sich am Tag danach DFB-Manager Oliver Bierhoff. Zwischendurch gab es noch einen mehr als denkwürdigen Auftritt von Fifa-Präsident Gianni Infantino – doch dazu später mehr.

Kapitänsbinde ist längst zum Politikum geworden

Vorab muss etwas gesagt werden, was man in den vergangenen Jahren nur selten (oder sogar nie) gesagt hat: Die DFB-Funktionäre haben es gut gemacht. Zunächst Neuendorf. Der Präsident war höflich, aber deutlich. Der frühere SPD-Politiker kritisierte die Fifa scharf, sucht aber gleichzeitig mit dem viel kritisierten Gastgeber Katar den Dialog. Zudem präsentierte er die Aktion der Nationalspieler, eine Million Euro an ein SOS-Kinderdorf in Nepal zu spenden. Also an das Land, das zu den ärmsten der Welt gehört, aus dem 400.000 Gastarbeiter unter meist schwierigsten Bedingungen in Katar arbeiten und in das viel zu viele auf die schlimmste aller Arten zurückkehren. In einem Sarg.

Dann Bierhoff. Bei ihm hatte man in den vergangenen Monaten (und Jahren) leider oft den Eindruck, dass ihn die Dauerkritik der Medien (zu welchen Themen auch immer) nervt. Doch bei seinem ersten Auftritt in Katar überzeugte auch der DFB-Manager bei der schwierigen Aufgabe, die richtigen Worte für dieses falsche Turnier zu finden. Auch Bierhoff kritisiert vor allem die Fifa und deren durchschaubaren Trick, die europäische „One Love“-Kapitänsbinde durch neue Fifa-Binden und deren Floskeln („Save the Planet“, „Be active“) zu verhindern. Überhaupt: Die Kapitänsbinde. Längst ist dieses kleine Stück Stoff eine Art Symbol für die ganze WM geworden. Hier einige Europäer und der DFB, dort die Fifa, Präsident Infantino und der Gastgeber. Es wirkt fast wie ein Kampf der Kulturen – dabei geht es um eine Selbstverständlichkeit. „One Love“. Ein Symbol für Menschenrechte. Die sind nicht verhandelbar. Auch nicht durch die Fifa.

Und an dieser Stelle sind wir auch schon bei Präsident Infantino. Der legte am Sonnabend in Doha einen denkwürdigen Auftritt hin. Wer hoffte, versöhnliche, nachdenkliche oder sogar selbstkritische Töne zu vernehmen, wurde enttäuscht. Infantino nannte die Kritik der Europäer „reine Heuchelei“. Und wenn ihn der eine oder andere Katar-Versteher an dieser Stelle noch leisen Applaus schenkte, war das Fass des Ertragbaren endgültige übergelaufen, als es um die Menschenrechtslage und Diskriminierung im Land des Gastgebers ging. Um die stark eingeschränkten Frauenrechte, um Gefängnisstrafen für Homosexuelle, um die unmenschlichen Bedingungen von Gastarbeitern. Und Infantino? Sagte einen Satz, der so schäbig ist, dass er körperliche Schmerzen bereitet: „Als Kind wurde ich in der Schule aufgrund meiner roten Haare gemobbt.“

Der Mann, der in der vergangenen Woche bei einem weiteren bizarren Auftritt in Bali beim G20-Treffen die Führer der Welt dazu animierte, doch bitte für die Zeit der Weltmeisterschaft diese lästigen Kriege sein zu lassen, wurde in der Schule gemobbt. Er weiß also, wie sich die Unterdrückten der Welt fühlen müssen. Nur gut, dass der Fifa-Teufel in Person keine roten Haare mehr hat. Sondern eine Glatze.

DFB organisiert Spiel gegen weibliche Fußball-Talente

Beim DFB scheint man verstanden zu haben, dass ein Miteinander mit diesem Fußball-Despoten nicht mehr möglich ist. Doch anders als früher, duckt man sich nicht mehr weg. Sondern findet deutliche Worte. Und noch besser: Man belässt es nicht dabei. So spielten am Sonntag die Nationalspieler mit 20 weiblichen Fußball-Talenten aus Katar Fußball. Dazu muss man wissen: Frauenfußball im Gastgeberland ist zwar erlaubt, aber normalerweise ist es Männern sogar verboten, zuzuschauen. Das Freundschaftsspiel am Sonntag war also mehr als nur ein starkes Zeichen.

Ernsthaft Fußball müssen die Deutschen dann am Mittwoch spielen. Doch das erste Spiel haben sie längst gewonnen.