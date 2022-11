Entschädigungsfond: Human Rights Watch sieht FIFA "in Bringschuld"

Do., 17.11.2022, 09.53 Uhr

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sieht die FIFA bei der Einführung eines Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen der gestorbenen Gastarbeiter in Katar in der Pflicht. "Die Tatsache, dass sich die katarische Regierung stur weigert, so einen Fonds einzurichten, was schändlich ist, entbindet die FIFA nicht von ihrer Verpflichtung einen solchen Fonds aufzusetzen", sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski im SID-Interview.

