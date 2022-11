WM 2022 in Katar live im TV: Wer überträgt das Turnier?

Essen. An diesem Sonntag beginnt die Fußball-WM 2022 in Katar. 64 Spiele werden ausgetragen. Wir erklären, welche TV-Sender die WM übertragen.

Die äußerst umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar beginnt an diesem Sonntag. Zwischen dem 20. November und dem 18. Dezember spielen 32 Nationen um den WM-Titel. Seit der Vergabe der WM wird von Kritikern eine erbitterte Debatte geführt. Einen Boykott gibt es nicht, ab Sonntag wird in Katar gespielt. Für die deutsche Nationalmannschaft ist es nach der verpatzten WM 2018 in Russland die Gelegenheit, Wiedergutmachung zu betreiben.

Die Berichte über verstorbene Arbeitsmigranten, fehlende Menschenrechte sowie eine Feindlichkeit gegen Homosexuelle im Emirat und eine undurchsichtige Turniervergabe durch die Fifa überschatten jedoch die Vorfreude auf die WM bei einigen Fans. Wer die Spiele dennoch live im TV sehen möchte, kann dies bei drei Sendern tun.

WM 2022 in Katar: Diese Sender übertragen live

64 Spiele werden die Fußball-Fans vor Weihnachten bei der WM zu sehen bekommen. 48 davon werden live im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Die übrigen 16 Spiele sind beim Pay-TV-Sender Magenta TV zu sehen. Darunter zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche Nationalmannschaft hier nicht antritt. Mit einem kostenpflichtigen Magenta-Abo können alle 64 WM-Spiele live verfolgt werden. Schon bei der EM 2021 hatte sich Magenta die Rechte gesichert.

ARD und ZDF zeigen in der Gruppenphase jeweils 18 Spiele. Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador wird an diesem Sonntag im ZDF übertragen. Das WM-Finale hat sich die ARD gesichert.

WM 2022 in Katar: Wer überträgt die deutschen Spiele?

Deutschland - Japan: 23. November, 14 Uhr (ARD)

Deutschland - Spanien: 27. November, 20 Uhr (ZDF)

Deutschland - Costa Rica: 1. Dezember, 20 Uhr (ARD)

Sollte Deutschland das Achtelfinale erreichen, übertragen ARD und ZDF bis zu einem möglichen Finale mit deutscher Beteiligung im Wechsel. Das Achtelfinale würde demnach im ZDF laufen, das Viertelfinale in der ARD, das Halbfinale wieder im ZDF und das Finale in der ARD.

Deutschland trifft im zweiten WM-Gruppenspiel auf Spanien. Foto: dpa

ARD und ZDF bei der WM 2022: Das sind Team und Experten

Für die ARD werden bei WM-Spielen in Katar Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger im Einsatz sein und das Spiel des Tages präsentieren. Kommentieren werden Tom Bartels, Gerd Gottlob, Florian Naß und Christina Graf.

Beim ZDF moderieren Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Als Experten werden die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg fungieren. Die Spiele kommentieren werden Béla Réthy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider.

WM 2022: Reportagen aus Katar

Magenta TV bei der WM 2022 in Katar: Team, Experten Kommentatoren

Der Sender wird mit einem prominenten Team ins WM-Rennen gehen. Mit dabei sind unter anderem WM-Moderator Johannes B. Kerner, das Expertenteam Michael Ballack und Tabea Kemme sowie Fußball-Kommentator Wolff Fuss. Auf drei Kanälen wird es bei MagentaTV täglich bis zu 14 Stunden Programm geben sowie bei Parallelspielen eine Konferenz. Alle Spiele der WM werden über die MagentaTV-Empfangsgeräte der Telekom auch in UHD zu sehen sein.

Tabea Kemme (l.) und Ex-Nationalspieler Michael Ballack werden bei der WM 2022 in Katar als TV-Experten für Magenta arbeiten. Foto: dpa

Zum Team gehören darüber hinaus unter anderem die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme, Hertha BSC-Geschäftsführer Fredi Bobic, der zweimalige Champions League-Sieger Javi Martinez, Bundesliga-Profi Lars Stindl, Vize-Weltmeister und Südamerika-Experte Martin Demichelis und als Schiedsrichterexperte Patrick Ittrich. Die Taktik-Analysen präsentiert Jan Henkel gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesligatrainer Manuel Baum und Tobias Schweinsteiger. Zusätzlich als Social Media Host im Studio ist der TikToker Paul Fischer.