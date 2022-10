1500 m Freistil: Ledecky pulverisiert Wellbrock-Weltrekord

So., 30.10.2022, 15.23 Uhr

US-Topschwimmerin Katie Ledecky hat den Kurzbahn-Weltrekord von Sarah Wellbrock über 1500 m Freistil pulverisiert. Beim Weltcup in Toronto blieb die siebenmalige Olympiasiegerin in ihrem ersten Rennen überhaupt über diese Distanz auf der 25-m-Bahn in 15:08,24 Sekunden fast zehn Sekunden unter Wellbrocks Marke von der DM 2019 in Berlin (15:18,01).

